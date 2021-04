[Communiqué] Tenergie livre son retour d’expérience concernant son modèle innovant de serre photovoltaïque

« Après quatre ans, nous pouvons affirmer que nous produisons mieux grâce à cet outil. Ce nouveau concept de serre prouve qu’il est possible de moderniser une exploitation agricole, et ce, à moindre coût, tout en participant à la production d’une énergie propre et locale », partage Nicolas Jeuffrain, président de Tenergie. Ce producteur indépendant d’énergies renouvelables, basé à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), a annoncé le succès de son modèle de serre photovoltaïque baptisé Tenairlux.