[Communiqué] Tendances d’Emma : un atelier d’insertion professionnelle à Belley

Le projet Emma Seconde Chance est une entreprise d’insertion implantée à Belley (Ain). Il a été inauguré en 2019 lors des 10 ans des Tendances d’Emma, société commerciale spécialisée dans la conception de lingettes lavables et autres produits d’hygiène en tissu. Les deux établissements sont étroitement liés, car les salariés de cette nouvelle Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) travaillent à 80 % pour le compte des Tendances d’Emma. Selon Emma Terrier, fondatrice de la marque, dans le magazine du social InterAction01, « il s’agit d’une façon habile de se soutenir économiquement, mais aussi de marier le conventionnel et le social ». Notons que ses produits sont disponibles dans 450 boutiques et 250 pharmacies en France.