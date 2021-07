[Communiqué] Telehouse va développer des services d’hébergement dans le data center de Jaguar Network, à Marseille

Telehouse, un fournisseur de solutions d’hébergement neutre d’infrastructures informatiques, a annoncé un partenariat avec Jaguar Network, un opérateur cloud et télécom B2B. L’accord vise à développer des activités d’hébergement en France dans le data center de Jaguar Network à Marseille (Bouches-du-Rhône). « Nous sommes tre?s fiers de ce partenariat avec une entreprise qui a une empreinte locale tre?s forte et dont l’histoire est profondément liée a? cette ville », a déclaré Sami Slim, directeur général délégué de Telehouse France, dans un communiqué de presse publié sur le site de Jaguar Network le 30 juin 2021.

Telehouse et Jaguar Network prévoient de mettre en place le TH1 Marseille, une infrastructure proposant des espaces d’hébergement informatique dédiés et mutualisés. Leur objectif est de renforcer l’autoroute numérique Paris-Marseille et d’élever la cité phocéenne au rang de l’une des cinq premières villes les plus connectées du monde : « Notre leadership a? Paris et notre plan de développement pour la ville de Marseille feront de l’axe Paris-Marseille l’une des dorsales majeures de l’Internet et des e?changes de donne?es dans le monde. En e?largissant notre pre?sence a? Marseille, nous souhaitons avant tout donner la possibilite? aux entreprises de pre?voir de la redondance et de la re?silience, avec un niveau de performance et de fiabilite? correspondant a? leurs objectifs commerciaux. Nous voulons e?galement donner l’impulsion a? la digitalisation de l’e?conomie franc?aise en ouvrant toutes les opportunite?s de croissance avec un plus large choix de services en connexion directe en Europe », ajoute le directeur général de Telehouse France dans ce même communiqué.