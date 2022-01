[Communiqué] Tecmaplast retenue pour la quatrième promotion de l’« Accélérateur Automobile »

L’équipementier automobile Tecmaplast, situé à Martignat (Ain), s’inscrit sur la liste des 27 entreprises retenues pour la quatrième promotion de l’« Accélérateur Automobile ». Ce programme, lancé par Bpifrance, la Plateforme Automobile (PFA) et le Centre national des professions de l’automobile, est destiné aux PME et ETI françaises de la filière automobile. Il offre un accompagnement de 18 mois aux sociétés choisies. Ces dernières seront soutenues dans leurs projets de transformation et d’adaptation aux enjeux technologiques, sociétaux et environnementaux que connaît le secteur automobile.

Rappelons que ces PME et ETI ont été sélectionnées pour leur dynamique de croissance, leur motivation et surtout leur volonté d’améliorer leur compétitivité. Tecmaplast, tout comme les 26 autres entreprises retenues, bénéficiera pendant 18 mois de conseil, de formation et d’un accès privilégié à 115 entreprises de la filière automobile, et notamment de grands donneurs d’ordre de la filière. Notons que cette quatrième promotion a pour marraine Béatrice Foucher, la directrice générale de DS Automobiles.