[Communiqué] Tcheen gagne la 7e édition de la Social cup

La Social cup, créée en 2014, accompagne et récompense chaque année les jeunes entrepreneurs portant des projets d’utilité sociale et environnementale. Soutenue par la Fondation Gaz Réseau Distribution France (GRDF), elle fait découvrir l’entrepreneuriat social à des jeunes de 18 à 30 ans, de tous les profils et de tous les milieux. L’appel à projets du concours a réuni cette année, pour la 7e édition, plus de 240 candidatures. Le 18 mars 2021, Julie Audoin et Carole Bichot, de la SAS Tcheen, basée à Bordeaux (Gironde), ont remporté cette 7e coupe.

Le projet des fondatrices de Tcheen, anciennes collègues dans l’industrie de l’aéronautique, porte sur une plateforme de réservation de prestations événementielles écoresponsables. Les prestataires, référencés via une évaluation environnementale, sont conseillés et accompagnés afin de rendre leurs offres plus respectueuses de l’environnement.

L’objectif de l’entreprise Tcheen est d’inscrire les activités événementielles dans une démarche zéro déchet. En récompense, la jeune pousse, fondée en 2020, bénéficie des 3 000 € de la Banque Postale et des 1 000 € de la Fondation GRDF. S’y ajoute un pass exclusif d’un an de libre accès aux formations « makesense pour les entrepreneurs·ses ». Ce prix va permettre à la jeune entreprise de finaliser son projet.