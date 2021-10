[Communiqué] Tandem entend développer le réseau d’agences de Goldy's Security

Tandem est une entreprise qui propose des produits et des services dans le domaine de la sécurité électronique. Au début du second semestre 2021, cette enseigne, implantée à Saint-André-de-la-Marche (Maine-et-Loire), a racheté Goldy's Security, une société spécialisée dans les solutions de vidéo protection et d’alarme anti-intrusion. Dans sa démarche, elle prévoit de développer le rayonnement de sa nouvelle acquisition. Son projet porte notamment sur la création de 10 nouvelles antennes dans les régions de la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine, d’ici 2030. La première, localisée à Cholet (Maine-et-Loire), devrait ouvrir ses portes au second semestre de l’année prochaine. Celle-ci regroupera, comme les neuf autres, des commerciaux et des techniciens.