[Communiqué] Swile débarque sur le marché brésilien avec le rachat de Vee Benefícios

L’entreprise française Swile, basée à Montpellier (Hérault), est à la conquête du marché brésilien. La start-up, anciennement dénommée Lunchr, est spécialisée dans le titre-restaurant et propose à des employés une carte à puce utilisable dans les restaurants, les magasins ou les supermarchés partenaires. Le lundi 15 février, elle a annoncé le rachat de la société brésilienne Vee Benefícios, qui œuvre dans la dématérialisation des avantages employés. « Nous cherchons à construire un groupe d’envergure mondiale. Pour atteindre un tel objectif, se tourner vers le premier marché mondial des avantages salariaux (Brésil) est essentiel », souligne Loïc Soubeyrand, fondateur et CEO de Swile.

Après l’acquisition de Vee Benefícios, l’entreprise Swile compte désormais 400 collaborateurs et 400 000 utilisateurs de ses cartes dans le monde. Elle prévoit d’investir 30 M€ pour son développement au Brésil dans les 3 prochaines années. Selon Raphael Machioni, CEO de Vee Benefícios, « Swile et Vee Benefícios partagent les mêmes valeurs liées à la culture d’entreprises et le même objectif de construire un produit très complet et innovant sur le marché brésilien, mais aussi dans le monde entier ».