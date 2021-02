[Communiqué] Sully-sur-Loire : Swiss Krono poursuit sa mue en entreprise durable

Basée à Sully-sur-Loire (Loiret), l’entreprise Swiss Krono ambitionne de développer une activité plus écologique. Vincent Adam, président de la filiale française, prévoit de consacrer un budget de 56 M€ pour l’acquisition de nouveaux sécheurs à bois basse température et d’une chaudière biomasse. Ces derniers sont « les conditions de la pérennité de l'usine pour l'avenir et une adaptation aux normes environnementales les plus strictes » souligne le dirigeant. Les séchoirs à basse température permettent de réduire les consommations électriques ainsi que de limiter les déperditions thermiques et les émissions de COV. La chaudière biomasse, quant à elle, assure une mise en conformité des chaufferies.