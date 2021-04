[Communiqué] Stone Concept et CBU Granits constitueront le Groupe Mineral Design

CBU Granits, fabricant de plans de travail sur mesure en granit et quartz basé dans l’Aveyron, a racheté Stone Concept, un groupe haut-savoyard travaillant dans la production de marbre design. La transaction comprend une participation d’InnovaFonds, une société de gestion indépendante, à hauteur de 3,5 M€. Selon Philippe Boyer et Véronique Verdeil, dirigeants du Groupe Mineral Design, « cette opération avec l’appui d’InnovaFonds est particulièrement structurante, tant pour CBU Granits que pour Stone Concept, qui sont extrêmement complémentaires industriellement et commercialement ».

Le rapprochement entre CBU Granits et Mineral Design s’inscrit dans le cadre de la création de du Groupe Mineral Design. « Nous avons rapidement acquis la conviction que le Groupe Mineral Design, constitué à l’occasion de cette opération et porté par un management très complémentaire, bénéficie de fondamentaux industriels et commerciaux très solides », explique Olivier Richard, directeur associé d’InnovaFonds. Ce nouveau groupe compte 90 salariés. Il est installé à Saint-Félix (Haute-Savoie) et à Maleville (Aveyron), en plus de ses activités en Suisse.