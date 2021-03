[Communiqué] Sterixene : nouvelle année, nouveau siège social, nouveau défi

Sterixene, un spécialiste de la décontamination anciennement basé aux Angles (Pyrénées-Orientales), a intégré son nouveau siège social à Domazan (Gard) en janvier 2021. Il s’agit d’un bâtiment de 460 m2 aménagé en atelier de fabrication, laboratoire microbiologique et bureaux. L’entreprise veut partiellement s’appuyer sur ce déménagement pour augmenter son chiffre d’affaires afin d’atteindre 700 k€.

Depuis son nouveau siège, Sterixene développe une solution innovante dans la lutte contre la COVID-19. C’est un robot autonome qui désinfecte l’air, le sol, les murs et les autres surfaces à l’aide d’un pulvérisateur virucide ainsi que d’un système de LED ultraviolet. Il est le fruit d’un partenariat entre l’entreprise et les sociétés Fadilec, Innowtech et Sirea. Janyce Franc, la directrice générale, confie : « Depuis la crise sanitaire, nous fabriquons des machines construites spécialement pour des clients du secteur du tourisme, à Paris notamment : musées, aéroports, parcs d’attractions… Ils préparent leur réouverture et ont une forte demande en équipements de décontamination. »