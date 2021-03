[Communiqué] Souris-Lab : le jeu A Tale of Synapse bientôt sur Nintendo

Souris-Lab, agence de communication et studio de développement de jeux vidéo, basée à Oyonnax (Ain), a noué un partenariat avec Nintendo, la multinationale japonaise spécialisée dans le jeu vidéo. A Tale of Synapse, le tout premier jeu de la start-up, sera disponible sur les consoles Nintendo Switch ainsi que sur ordinateur à partir du printemps 2021. Le produit sera commercialisé en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.