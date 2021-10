[Communiqué] Souleuvre-en-Bocage : GDE en partenariat avec LIS France

Le groupe GDE est l’un des leaders du recyclage en France et en Europe. Il est spécialisé dans l’ensemble des activités de la chaîne du recyclage, de la collecte de matériaux à la commercialisation de nouvelles matières premières secondaires. Disposant d’un important maillage territorial, la société a recyclé plus de 2 800 tonnes de matières en 2020.

Le recyclage des ferrailles et des métaux non ferreux est l’une des bases du développement du groupe. C’est en effet l’activité principale du site de GDE Souleuvre-en-Bocage (Calvados). Au début du mois d’octobre, une collaboration avec l’entreprise LIS France à Cérences (Manche) a permis le découpage et l’évacuation de cinq cuves inox sur le site de stockage de cette dernière. L’opération s’est déroulée sur trois jours. Une fois découpés, les aciers en inox, représentant 20 tonnes de matière, ont été envoyés sur le site calvadosien de GDE pour être valorisés.

Filiale du groupe Lesaffre, LIS France dispose de deux activités distinctes sur son site normand : les prestations de service séchage et la production d’ingrédients de panification pour le groupe Lesaffre.