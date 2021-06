[Communiqué] Sopra Steria intègre un nouveau système d’information pour Safran Aircraft Engines

Le groupe Sopra Steria produit différentes prestations dans le domaine du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels. À travers un communiqué publié le 19 mai 2021, l’enseigne établie à Annecy (Haute-Savoie) a annoncé une collaboration avec l’entreprise Safran Aircraft Engines, une filiale du groupe Safran spécialisée dans l’étude et la fabrication de moteurs pour l’industrie aéronautique et spatiale. Elle porte sur l’intégration d’un nouvel « Enterprise Resource Planning » (ERP), un système de gestion et de suivi de l’information. « Nous sommes très fiers d’avoir été retenus comme partenaire de Safran Aircraft Engines pour conduire ce programme de transformation stratégique à leurs côtés », a déclaré Xavier Pecquet, membre du comité exécutif chez Sopra Steria.

Ce partenariat consiste à remplacer le système existant en vue de sa modernisation. À terme, le nouvel ERP sera intégré à treize sites industriels appartenant à Safran Aircraft Engines. « Le déploiement progressif de cette nouvelle solution est essentiel pour transformer notre système d’information et optimiser nos processus sur l’ensemble de nos sites. Elle nous permet également d’accompagner notre performance industrielle et notre stratégie de transformation digitale grâce à une meilleure gestion des données », a expliqué Claude Quillien, directeur industriel et supply chain de cette entreprise originaire de l’Essonne.