[Communiqué] Sopra Steria Group améliore l’application d’alerte allemande Nina, et élargit son accessibilité

Sopra Steria Group, un prestataire de services dans le domaine du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, a été retenu par le BBK pour améliorer l’application d’alerte d’urgence Nina. Son contrat inclut un accompagnement pour une migration de cet outil vers le cloud (externalisation de l’hébergement). « En tant que partenaires des autorités gouvernementales fédérales et régionales, nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de la transformation de la protection civile. Ils bénéficieront de notre expertise de bout en bout, depuis la conception et le développement jusqu’à l’exploitation finale », a déclaré Markus Schlosser, directeur de la division secteur public de l’entreprise en Allemagne, dans le communiqué de presse du groupe publié le 8 juillet 2021.