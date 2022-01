[Communiqué] Sophie Hallette renforce son capital avec le fonds Regain 340

L’entreprise Sophie Hallette, implantée à Caudry (Nord) et spécialisée dans la fabrication de tulles et de dentelles, vient de procéder, via sa maison mère, le groupe Holesco, à une augmentation de capital. Une opération rendue possible grâce au fonds Regain 340, géré par Turenne Groupe. Il s’agit d’un fonds d’investissement visant à renforcer les fonds propres des PME dans les départements des Hauts-de-France et de Seine-et-Marne. L’objectif est d’accompagner ces PME dans leur croissance externe ou organique et de les aider dans leurs dépenses d’investissement.