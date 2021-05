[Communiqué] Somfy veut créer un conseil d’administration et un comité exécutif

La société Somfy, domiciliée à Cluses (Haute-Savoie), projette de devenir une société anonyme à conseil d’administration. Ce spécialiste de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment a détaillé la configuration de cette nouvelle gouvernance dans un communiqué publié le 20 avril 2021.

La présidence du conseil d’administration a été confiée à Jean-Guillaume Despature. Ce conseil sera épaulé par un comité exécutif pour la partie « mise en œuvre ». Le comité est notamment chargé « de mettre en œuvre la stratégie, de déployer la transformation, de gérer la performance, ainsi que la définition et le déploiement de la culture », comme stipulé dans le communiqué. De son côté, Jean-Guillaume Despature a déclaré : « Cette nouvelle gouvernance nous permettra de faire face aux changements majeurs du marché de l’habitat et du bâtiment, en renforçant notre capacité d’anticipation tout en donnant à la direction générale et au comité exécutif les moyens de se concentrer sur l’excellence opérationnelle pour poursuivre nos objectifs de croissance rentable. »