[Communiqué] Somfy et Village by CA des Savoie : les lauréats de l’appel à projets seront dévoilés le 26 novembre 2021

Somfy, implanté à Cluses (Haute-Savoie), est un groupe industriel français spécialisé dans l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. La société, fondée en 1969, s’est dernièrement associée avec le réseau d’accélérateurs de start-up Village by CA des Savoie pour lancer un appel à projets ouvert aux start-up issues de toute la France. Les lauréats seront connus d’ici le 26 novembre 2021. Notons que le dépôt de candidature a été clôturé le 5 novembre dernier.

Cet appel à projets est centré sur le développement durable et la numérisation. Les dossiers présentés répondent nécessairement aux objectifs suivants : inventer des produits autonomes et sans piles, proposer des produits pour réduire l’impact environnemental, innover pour un bâtiment plus économe et inventer des services autour de l’habitat connecté.

Rappelons que cet appel à projets s’inscrit dans la démarche d’innovation ouverte (mode d’innovation fondé sur le partage) du groupe. Il lui permettra d’élargir sa vision sur les tendances du marché et les solutions innovantes du moment. Il donne, en outre, aux porteurs de projets l’occasion de découvrir des concepts qui peuvent être intégrés dans des développements de solutions.

Le 26 novembre prochain, quatre lauréats seront mis à l’honneur, dont deux grands prix et deux prix coup de cœur. Les gagnants bénéficieront d’un partenariat avec Somfy et d’un accompagnement du Village by CA des Savoie. Sans oublier que les projets distingués seront mis en avant sur les différents supports de communication du groupe et du Village by CA des Savoie.