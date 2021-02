[Communiqué] Soleo Services devient Ortec-Soleo

Ortec Group, spécialisé dans les solutions d’ingénierie et de travaux, a repris Soleo Services, une entreprise de dépollution des sols et des eaux souterraines. Le groupe basé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a communiqué sur son rachat le 8 février 2021. « Je me réjouis d’accueillir les équipes Soleo, reconnues pour leur compétence, leur technicité et leur capacité d’innovation », a confié Julien Einaudi, directeur du pôle Global Services du Groupe Ortec.