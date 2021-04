[Communiqué] Signature d’un contrat entre l’entreprise haut-savoyarde Dolphin Charger et Siemens India

Implantée sur les rives du lac d’Annecy, en Haute-Savoie, depuis 1996, la société Dolphin Charger fabrique et distribue une gamme complète de produits de conversion d’énergie, robustes, intelligents et connectés, pour le marché maritime et les véhicules roulants. Membre du groupe international Eight Lakes group, fournisseur de produits et de solutions pour le marché industriel et professionnel, elle vient de signer un contrat avec l’entreprise Siemens India afin de poursuivre son développement à l’étranger.