[Communiqué] Set industries au salon Salon International du Décolletage et de l’Industrie de la Mécanique de Précision 2022

Set industries est une entreprise créée en 1984 à Doussard, dans le département de la Haute-Savoie. Elle avait pour vocation la conception de coques thermoformées et le conditionnement de produits finis scellés par soudure haute fréquence. Aujourd'hui, la société est spécialisée dans la fabrication d’emballages et de conditionnements thermoformés.

En janvier 2022, elle sera équipée d’une nouvelle ligne de production automatisée. Celle-ci remplacera sa ligne semi-automatisée et sera présentée lors de la prochaine édition du Salon International du Décolletage et de l’Industrie de la Mécanique de Précision (SIMODEC 2022). Cet événement aura lieu du 8 au 11 mars au Parc des Expositions de la Haute-Savoie.

Le salon SIMODEC 2022 marquera le retour des professionnels autour des plus récents équipements de production et des solutions numériques en fabrication mécanique de précision. Cette édition sera marquée par des parcours thématiques par secteurs d’attractivité. Le développement durable et l’environnement seront également au cœur des sujets centraux.