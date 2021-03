[Communiqué] Sept projets et entreprises viennent de rejoindre l’incubateur gardois BIC Innov’up

Créé par la CCI du Gard, l’incubateur de projets et d’entreprises innovantes BIC Innov’up accompagne la création et le développement de start-up qui conçoivent un projet innovant. Son objectif est de leur fournir une aide personnalisée pour chaque projet, faite d’échanges, de formations et de conseils. Pour cela, l’incubateur met à la disposition des entreprises accompagnées un espace de coworking et des bureaux afin d’organiser facilement des réunions d’échange d’informations et d’expériences.