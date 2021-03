[Communiqué] Scavi Europe se relocalise près d’Orléans

Créé en 1988, le groupe Scavi Europe réalise la totalité de sa production en Asie, alors que son siège administratif se situe à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). Le groupe opère dans le secteur de la lingerie féminine et masculine, ainsi que dans celui de la production de maillots de bain et de vêtements sportswear. Dès le début de la pandémie de COVID-19, Scavi Europe s’est également lancé dans la production de masques en coton polyester blanc de catégorie 1, filtrants à 99 %. Des centaines de millions de ces masques sortent des usines situées au Vietnam et au Laos. En effet, son chiffre d’affaires est passé de 160 M€ en 2018 à 310 M€ fin 2020.

À partir du mois de juillet, Scavi Europe se repositionnera et prévoit de relocaliser une partie de sa confection de sous-vêtements et de masques près d’Orléans (Loiret). « Nos articles sont produits en Asie, alors que notre marché est à 55 % européen, 35 % américain et 10 % asiatique », et « nos clients français nous poussent à aller vers le “made in France” », explique Pierre Fournier, dirigeant de Scavi en France. Cette relocalisation hexagonale va générer plus d’une cinquantaine d’emplois, dont les postes à pourvoir sont surtout ceux d’opérateur de confection. Le groupe Scavi Europe vise une position de leader dans l’industrie de la lingerie d’ici 2022.