[Communiqué] SBM Formulation consacre 4 M€ dans la modernisation de son site de Béziers

SBM Formulation, un spécialiste de la formulation et du conditionnement de produits phytosanitaires pour les grandes cultures de blé et de maïs, a mobilisé 4 M€ dans un plan d’investissement à Béziers (Hérault). Cette filiale du groupe lyonnais SBM Company mène un projet de modernisation comportant l’automatisation des processus, la robotisation et la numérisation de son usine. « Notre objectif est de gagner en productivité, réduire le risque d’erreur et limiter les troubles musculo-squelettiques chez les opérateurs, en leur évitant de répéter les mêmes gestes », a confié Julien Varela, responsable maintenance, énergie et travaux neufs du site.