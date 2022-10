[Communiqué] Savoie : Un nouveau siège social pour le groupe SR Conseil à La Motte-Servolex

Le groupe SR Conseil, société de conseil pour les entreprises et les particuliers, s’équipe d’un nouveau site dans la commune de La Motte-Servolex, en Savoie. Avec cette nouvelle acquisition, la société réalise ses ambitions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce nouveau siège social de plus de 2 500 m2 mettra en valeur les facultés pluriprofessionnelles du groupe. La société y rassemblera ses équipes des domaines du droit et du chiffre, et des services généraux. Ce nouveau bâtiment accueillera une centaine de collaborateurs répartis sur le territoire de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère et des Hautes-Alpes, mais également les clients de la société.

Rappelons que sur 20 sites et quatre départements, SR Conseil compte plus de 500 collaborateurs au service des clients particuliers et professionnels. Le groupe offre aux dirigeants d’entreprises une expertise complète en comptabilité, en droit et en audit, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Parmi ces collaborateurs, il y a des experts-comptables, des avocats et un notaire. Ce dernier est un associé récent du groupe