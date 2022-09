[Communiqué] Savoie : Tivoly, une nouvelle gamme de tarauds baptisée MV Multi-Top.

Implantée dans la commune de Tour-en-Savoie (Savoie), l’entreprise Tivoly est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d’usinage, d’accessoires électroportatifs et d’outils coupants. Elle est engagée dans une démarche d’amélioration continue, reposant sur les attentes de ses clients, de ses partenaires financiers et de ses collaborateurs.

C’est dans ce cadre que l’usine savoyarde a décidé de proposer une gamme de tarauds multi-application haute performance qui permettra le filetage de différents matériaux dans les meilleures conditions. Baptisé « MV Multi-Top », cet outil d’usinage rassemble toutes les qualités requises pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’industrie, avec notamment des propriétés anti-usure élevées, une géométrie de coupe et une meilleure évacuation des copeaux. Il présente également un revêtement multicouche résistant à une température accrue. Cette nouvelle gamme a par ailleurs été optimisée pour le taraudage à trou traversant et le taraudage à trou borgne (trou qui ne traverse pas complétement une pièce).

Précisons que Tivoly est également engagée dans la fourniture de solutions d’usinage en vue d’améliorer la durée de vie en service des équipements.