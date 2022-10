[Communiqué] Savoie : Solal Tech se prépare à recevoir ses premiers clients

Solal Tech est une start-up implantée au Bourget-du-Lac (Savoie). Elle opère dans le domaine de la programmation informatique et de la transmission numérique. Elle se prépare à accueillir ses premiers clients d’ici à 2023. La jeune pousse a mis au point une plate-forme de transmission de patrimoine numérique. Conçu pour le grand public et les professionnels du notariat, ce dispositif permet de sauvegarder et de sécuriser facilement l’ensemble des actifs et biens numériques. Il offre également la possibilité de gérer et de léguer son identité numérique, dont les adresses e-mail et les portefeuilles de cryptomonnaies. En cinq mois, l’entreprise a bouclé une levée de fonds à hauteur de 860 000 euros. L’opération a été menée auprès du fonds d’investissement grenoblois ML Invest-1, de BPI, de CIC Innovation ainsi que de BNP Innovation et de quelques business angels.

Ce tour de table permettra à l’entreprise savoyarde de finaliser et de commercialiser le développement de son offre de produits. La société a déjà noué de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs dans les domaines du notariat et du droit. Ce fonds servira également à financer le recrutement de quatre collaborateurs business et techniques d’ici à la fin d’année 2022.