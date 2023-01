[Communiqué] Savoie : Softica, une nouvelle agence commerciale près de Bordeaux

Basé en Savoie, le spécialiste d’accès automatiques Softica rayonne déjà sur six départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Fin 2022, l’entreprise a ouvert sa septième agence commerciale à Blanquefort, près de Bordeaux. Celle-ci s’appuie sur le savoir-faire du groupe créé en 2006. Outre la fourniture et l’installation de portes automatiques, elle offre des services de dépannage et de maintenance d’équipements automatiques sur les départements autour de Bordeaux.

Précisons, en outre, que l’atelier de production de Softica à Méry (Savoie) a accueilli en mars 2022 une nouvelle commande numérique. Répondant au besoin de fabriquer plus et mieux, cette machine vise également un objectif global de modernisation de l’usine de fabrication. Elle permet, en effet, l’automatisation de certaines opérations, tout en augmentant le nombre de portes automatiques fabriquées à la semaine. À cela s’ajoute la réponse aux exigences de production de la porte automatique sécurisée Protect+.

L’arrivée de cette machine est bénéfique pour les agences commerciales qui pourront s’appuyer sur une gamme de produits complète.