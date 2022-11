[Communiqué] Savoie : quatre nouveaux projets viennent d’être retenus par le Cluster Montagne pour son programme « Cluster Montagne Labs »

Situé à Porte-de-Savoie (Savoie), le Cluster Montagne a ouvert les candidatures, en octobre 2022, à son programme « Cluster Montagne Labs ». Ce réseau, qui regroupe les acteurs français de l’aménagement touristique en montagne, vient de choisir quatre nouveaux projets dans le cadre de ce concours. Ce dernier a pour objectif de repérer les entreprises et les start-up françaises dont le projet d’innovation répond aux enjeux des territoires d’altitude.

Le projet d’Heliore, portant sur un dispositif d’hybridation et de pilotage intelligent des sources d’énergie sur la base d’un système solaire thermique, a ainsi été retenu. S’y ajoute le projet COBé de Léon Grosse, qui se concentre sur l’utilisation des technologies d’imagerie pour mesurer les déformations d’un bâtiment ou d’une structure en béton. Le projet « Soulage-toi ! » de Sanisphère et celui de Yapu-K & Co (axé sur la location de matériel de vacances en montagne pour enfants) ont également été choisis.

Ces projets vont ainsi bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement d’un an au cours duquel leurs porteurs pourront tester leurs innovations sur un terrain d’expérimentation. Ils seront parrainés tout au long de cette période.