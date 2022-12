[Communiqué] Savoie : Patis Service passe officiellement sous le giron de Délice & Création

Le 4 novembre 2022, le spécialiste de la distribution Délice & Création, filiale du groupe Pomana, a annoncé l’officialisation du rachat de Patis Service. Cette société originaire d’Aix-les-Bains (Savoie), évolue dans la distribution de produits alimentaires frais, secs et congelés auprès des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Elle opère également pour les industries de la restauration et de l’hôtellerie. La société fondée par Laurent Nobile est également reconnue dans la région en tant que distributeur des enseignes DGF et Four à idées.

Cette acquisition, qui s’inscrit dans la continuité du rachat de DGF en 2021, permet au repreneur de renforcer son maillage territorial. Afin de conforter le développement de son service de distribution des produits boulangers et pâtissiers, le groupe s’appuie sur le savoir-faire de la société Patis Service. Cette dernière possède une expertise dans l’approvisionnement des établissements se trouvant en altitude.

En outre, ce rapprochement devrait permettre à Délice & Création d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros sur l’ensemble du territoire.