[Communiqué] Savoie : OUTIVOLYON, le nouveau laboratoire de recherche de Tivoly à Saint-Étienne

L’entreprise Tivoly a implanté un nouveau laboratoire de recherche baptisé « OUTIVOLYON » à Saint-Étienne (Savoie).

Le 26 octobre 2022, la société Tivoly, implantée à Tours-en-Savoie (Savoie) et spécialisée dans la fabrication d’outils coupants et d’accessoires électroportatifs, a inauguré un nouveau laboratoire de recherche à Saint-Étienne (Loire). Baptisé « OUTIVOLYON », le site a été créé dans le cadre d’un projet partagé avec l’École centrale de Lyon et l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne. Devant être en activité jusqu’en octobre 2026, cette unité est dédiée au développement de nouvelles générations d’outils de coupe, dits à intégrité de surface maîtrisée (faible altération du matériau). Elle permettra à l’entreprise de mener des recherches afin de concevoir des outils plus fiables et plus durables.

Pour Tivoly, l’ambition est de devenir un fournisseur d’outils de coupe à durée maximale d’utilisation. L’entreprise veut également proposer des accompagnements à ses clients afin de les aider à prolonger la durée d'utilisation de ces futurs outils.

Le laboratoire « OUTIVOLYON » réunit une dizaine de chercheurs, missionnés par les parties prenantes du projet. Ces derniers disposent d’un banc d’essai devant les aider à tester la durée d’utilisation des outils de coupe, fabriqués par les nouvelles générations de machines qu’ils auront conçues.