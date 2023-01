[Communiqué] Savoie : les pâtes végétales et sans cuisson d’Alpina Savoie, exposées au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation

Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA) s’est tenu du 19 au 23 janvier 2023. Cet événement a permis à Alpina Savoie, entreprise agroalimentaire implantée à Chambéry (Savoie), de présenter deux de ses produits phares.

Le premier, « Les Astucieuses », peut être préparé à froid. Pour ce faire, il doit être trempé dans une eau à température ambiante durant quelques minutes. Une fois réhydratées, les pâtes peuvent être assaisonnées et consommées directement. Selon le semoulier savoyard, ce procédé apporte un gain de temps et une économie d’énergie.

La seconde gamme, « Les Végétales », est destinée à un menu végétarien. Elle est composée essentiellement de blé et de pois chiches. Selon l’entreprise, c’est un produit qui a été conçu pour proposer une alimentation plus protéinée et plus équilibrée.

Précisons qu’à travers ces deux produits, la société vise les industries hôtelières et de la restauration.