[Communiqué] Savoie : le groupe MND obtient environ 20 millions d’euros via un accord de restructuration financière

MND, implanté à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie), est un groupe industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de transport par câble en montagne. La société a annoncé, le 12 janvier 2023 , un accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers dont Cheyne European Strategic Value Credit Fund et l’État français par l’intermédiaire du Fonds de développement économique et social (FDES). L’accord stipule ainsi l’apport d’un financement supplémentaire de près de 20 millions d’euros par Cheyne European Strategic Value Credit Fund. Il porte aussi sur le désendettement massif du groupe par le biais d’une conversion en capital de la dette existante , qui s’élève à plus de 130 millions d’euros. À cela s’ajoute l’allongement de la maturité du prêt du FDES octroyé en 2020.

L’accord a ainsi pour objectif de renforcer la structure financière de MND en rétablissant son équilibre bilantiel et en le dotant de liquidités nécessaires pour assurer sa croissance. Ces fonds lui permettront également de mener à bien son plan stratégique « Succeed Together 2024 ». Ce projet prévoit , entre autres , le développement et l’industrialisation de nouvelles lignes de produits. Il comprend aussi l’extension des bâtiments industriels du groupe en France pour lancer dès l’été 2023 la production de ses nouvelles solutions et les projets dédiés au transport urbain.