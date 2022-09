[Communiqué] Savoie : le groupe Alphi rachète l’entreprise Simpra.

Le groupe Alphi, implanté à Mery (Savoie), est spécialisé dans le secteur du coffrage et de l’étaiement. Il a conforté son développement en reprenant Simpra. Cette entreprise francilienne est un acteur reconnu dans la conception et la fabrication d’équipements pour ouvrages d’art et ouvrages fonctionnels à destination des entreprises de construction. Elle prend en charge des projets industriels de construction et de génie civil ainsi que des travaux publics.

Cette nouvelle opération répond à plusieurs enjeux pour le groupe. Elle devrait lui permettre de renforcer ses compétences, ses équipes et son matériel pour accélérer sa croissance. Cette reprise contribuerait également à élargir l’offre commerciale proposée aux clients du groupe, en France et à l’international. Alphi entend enrichir sa gamme avec de nouveaux produits (murs, coffrages de dalles, étaiements, coffrages grimpants, protections de façades). Avec ce rachat, elle pourrait étoffer son offre globale avec des coffrages spécifiques, des équipements en génie civil, des enceintes nucléaires, des travaux souterrains…