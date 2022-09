[Communiqué] Savoie : l’entreprise savoyarde Carroucell lève 750 000 euros.

La start-up biotech Carroucell, implantée à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie), est spécialisée dans la fabrication de microporteurs cellulaires. Elle vient de réussir une levée de fonds de 750 000 euros auprès de Novalis, du Crédit Agricole des Savoie et d’un investisseur privé.

La jeune pousse ambitionne d’élaborer et de commercialiser à grande échelle ses microporteurs révolutionnaires et ses processus personnalisables. Elle souhaite lancer son produit innovant sur le marché de la thérapie cellulaire et génique. Précisons que ses microporteurs sont utilisés comme supports dans les bioréacteurs pour la culture cellulaire. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de se doter d’une unité de production. Elle prévoit également de recruter de nouveaux collaborateurs d’ici à la fin de l’année pour renforcer son pôle R & D et son développement commercial.

La biotech Carroucell souhaite porter ce tour de table à 1,7 million d’euros d’ici à la fin de l’année 2022. Elle espère avoir le soutien des partenaires bancaires et des dispositifs publics d’appui à l’innovation. Ce financement devrait contribuer à la finalisation de l’ergonomie de son logiciel baptisé « Method ». Il s’agit d’un outil de visualisation du neurodéveloppement des personnes en situation de handicap.