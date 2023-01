[Communiqué] Savoie : l’entreprise Paillardet planifie le développement et la diversification de ses activités

Paillardet est une société spécialisée dans la conception et fabrication de systèmes de levage spéciaux. Implantée à Tours-en-Savoie (Savoie), la PME intervient principalement dans quatre secteurs d'activité : la construction, le téléphérique, l’énergie et le secours-sauvetage. La société a bouclé une levée de fonds à hauteur de 200 000 euros. L'opération a été menée auprès du fonds d’investissement Mermoz Pays de Savoie.

Cet apport financier permettra à l’entreprise de soutenir sa croissance et de renforcer ses moyens de production. Il servira également à mettre en place une organisation adaptée aux nouvelles activités. En effet, depuis deux ans, l’entreprise se diversifie dans le domaine portuaire et dans la défense. Ces deux secteurs représentent 5 à 10 % de son chiffre d’affaires, qui est monté à plus de 1 million d’euros lors de l’exercice 2021-2022. Pour l’année 2023, la société vise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. La PME savoyarde entend promouvoir son expertise, tant en France qu'à l’international.