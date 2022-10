[Communiqué] Savoie : l’entreprise Montagne et Neige Développement (MND) continue sa croissance en Amérique.

Installée à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie), la société Montagne et Neige Développement poursuit sa croissance et sa stratégie sur le continent américain. Elle instaure son premier télésiège débrayable aux États-Unis. Montagne et Neige Développement est un groupe industriel spécialisé dans le domaine de la mobilité par câble et des infrastructures en montagne. Elle intervient dans plusieurs domaines d’activités comme le tourisme, l’urbanisme, l’industrie... Rappelons que ses produits sont conçus et fabriqués dans les Alpes.

Pour cette opération, le groupe a lancé le chantier de construction de télésiège débrayable à Waterville Valley Resort aux États-Unis, où il réalise environ 18 % de ses activités. Il s’agit d’une station de ski du New Hampshire. Ce projet devrait permettre à la société de développer son investissement et sa notoriété à l’étranger. Il a aussi pour but l’innovation et l’ancrage de la société à l’international.

Le coût du service de construction est d’environ 9 millions de dollars. Précisons que le groupe emploie environ 300 collaborateurs dans le monde entier.