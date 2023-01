[Communiqué] Savoie : l’entreprise Léon Grosse est récompensée par le Grand prix FAS pour sa première opération d’actionnariat salarié

L’entreprise Léon Grosse, un acteur du secteur du bâtiment et des travaux publics, a clôturé l’année 2022 par un couronnement au Grand prix FAS de l’actionnariat salarié. La société, établie à Aix-les-Bains (Savoie), a notamment été récompensée dans la catégorie des « Sociétés non cotées, statut première opération ». Elle a initié sa première opération d’actionnariat salarié en juin 2022. Pour cette première ouverture de capital, l’entreprise savoyarde visait une forte participation de ses employés. Celle-ci s’est appuyée sur une approche financière et communicative forte : octroi d’abondements à tous les salariés, ouverture aux apports volontaires et absence de contrepartie.

L’opération s’est soldée par un haut taux de participation, jusqu’à 60 % des salariés. Cette initiative était destinée à renforcer l’implication des collaborateurs et à récompenser leurs efforts dans le développement de l’entreprise. Le processus s’inscrit également dans une politique salariale attractive qui lui permettra d’attirer de nouveaux talents.