[Communiqué] Savoie : l’entreprise Atawey déploie une station mobile sur le port de La Ciotat pour Hynova

Le fabricant et distributeur d’hydrogène vert Atawey, implanté à Bourget-du-Lac en Savoie, a lancé récemment la première station de recharge d’hydrogène vert. Il s’agit d’une station mobile qui permet aux véhicules propulsés à l’hydrogène vert de faire le plein. Hynova a choisi la station mobile d’Atawey pour l’alimentation de son bateau démonstrateur « The New Era ». Précisons que ce yacht, créé par Hynova, est le premier bateau au monde propulsé à l’électro-hydrogène.

Ce test avec Hynova est une mission réussie pour l’entreprise savoyarde. Sa capacité de distribution peut atteindre 150 kg d'hydrogène par jour, et une pression de la source d'hydrogène de 200 à 500 bars. Cette station mobile est bien adaptée à toutes sortes de véhicules, de la voiture légère au bateau. Elle est capable de recharger plusieurs véhicules en même temps. L'équipe d'Atawey travaille actuellement à élargir son offre, et projette d'offrir une version 700 bars de la station mobile en 2023.