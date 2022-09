[Communiqué] Savoie : Jean Lain Mobilités en passe de reprendre cinq concessions Citroën, DS Automobiles et Opel en Haute-Savoie

Le groupe Jean Lain Mobilités , établi à La Motte-Servolex (Savoie ) ), a annoncé son projet de reprendre cinq sites d’Emil Frey France en Haute-Savoie d’ici à janvier 2023. Ce plan d’acquisition portera sur des concessions distribuant les marques Citroën, DS Automobiles et Opel, situées à Annecy, à Annemasse, à Thonon-les-Bains, à Gaillard et à Sallanches (Haute-Savoie). L’ensemble des collaborateurs de ces sites devrait intégrer Jean Lain Mobilités l’an prochain et porterait l’effectif du groupe à 2000.

Cette initiative témoigne de la volonté du distributeur savoyard de conforter et de densifier sa présence géographique en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Rappelons qu’au début de l’année, le groupe a racheté à la famille Ginot trois concessions Citroën et DS Automobiles dans le Pays de Gex dans l’Ain. Ces rapprochements entrent également dans le cadre d’une stratégie de diversification du groupe. Si Jean Lain Mobilités est déjà présent dans la vente des marques Citroën et DS Automobiles, ce rachat confirmerait son entrée au sein du réseau Opel.