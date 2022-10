[Communiqué] Savoie : Green Corp Konnection (GCK) signe un accord commercial avec Symbio

Implanté à Saint-Pierre-d’Albigny (Savoie) et connu pour son expertise en rétrofit ou décarbonation des transports, le groupe savoyard GCK vient de signer un accord commercial avec Symbio. La PME Symbio, située à Vénissieux (Rhône), conçoit et fabrique des piles à hydrogène pour voitures électriques. Dans le cadre de cet accord, Symbio fournira des piles à combustible pour les bus retrofités de GCK. En effet, l’entreprise savoyarde a choisi la pile à combustible baptisée « StackPack » développée par la société rhônalpine. Les batteries, qui équiperont des autobus à hydrogène, peuvent générer une puissance de 75 kW. Cette collaboration entre les deux entités vise à se positionner sur le marché du rétrofit de véhicules lourds.

L'entreprise GCK entend confirmer ses ambitions de décarboner le transport par l'hydrogène. Pour élargir ses offres, elle compte commercialiser des dameuses et des voitures de course. Également présent dans la course automobile, GCK s'est fixé l’objectif d’introduire le premier véhicule à hydrogène au Dakar 2024.