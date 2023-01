[Communiqué] Savoie : Green Corp Konnection et Motul se sont associés pour concevoir des batteries de voitures électriques à refroidissement liquide

Le groupe Green Corp Konnection (GCK), spécialisé dans le rétrofit de véhicules, et la société Motul, un fournisseur de lubrifiants pour moteurs, ont noué une nouvelle collaboration. Celle-ci porte sur le développement de nouvelles batteries, destinées aux véhicules électriques. Il s’agit de batteries lithium, immergées dans un fluide de refroidissement spécial. Les batteries sont fournies par l’entreprise originaire de Saint-Pierre d’Albigny (Savoie), tandis que le fluide est produit par la marque internationale de lubrifiants.

Selon les deux entreprises, l’immersion directe des batteries permettra de gérer plus efficacement l’augmentation de la température, que ce soit lors de la charge ou de l’utilisation. Afin d’expérimenter le procédé, GCK et Motul ont mis en place un « eLab Car », un atelier de test en situation réelle. Pour cela, un véhicule d’essai a été apprêté. Il s’agit d’une voiture de course, Lancia Delta, transformée en voiture électrique et équipée d’un prototype de la batterie.

Des tests sur route devraient démarrer incessamment. Selon les deux partenaires, l’objectif est de mettre au point des batteries plus performantes et capables de se recharger en dix minutes.