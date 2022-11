[Communiqué] Savoie : GCK réorganise les activités de sa nouvelle filiale Solution F

Implantée à Bourget-du-Lac (Savoie), la société Green Corp Konnection (GCK) est spécialisée dans la conversion des moteurs thermiques à l’électrique ou à l’hydrogène. En septembre 2022, elle a procédé au rachat de Solution F, une entreprise spécialisée dans l’ingénierie automobile à moteur hybride, située à Venelles (Bouches-du-Rhône).

À la suite de ce rapprochement, le groupe savoyard projette de réajuster les activités de Solution F sur quatre axes, notamment la fabrication de moteurs électriques et le développement de moteurs à combustion hydrogène neufs. S’y ajoutent la création d’un centre d’expertise pour la conversion de moteurs thermiques vers l’hydrogène et la conception de systèmes de propulsion. Par ailleurs, GCK compte poursuivre sa stratégie de développement de l’hydrogène en se basant sur l’expérience de Solution F. Dans cette optique, l’entreprise prévoit le recrutement d’une dizaine de salariés pour compléter l’équipe de l’entreprise provençale. La société savoyarde ambitionne d’être leader sur le marché de la décarbonation des transports et d’innover dans le secteur de la mobilité.