[Communiqué] Savoie : GCK augmente son capital à hauteur de 15 millions d’euros

Green Corp Konnection (GCK), société implantée au Bourget-du-Lac (Savoie), a annoncé l’augmentation de son capital de 15 millions d’euros. Cette hausse amène ses fonds propres à 25 millions d’euros.

Ce renforcement financier répond à plusieurs enjeux pour l’entreprise œuvrant dans le « retrofit », la conversion des moteurs thermiques à l’électrique ou à l’hydrogène. Ce fonds va lui permettre de dynamiser son développement industriel et technologique de finaliser sa phase de recherche et développement (R&D) et de préparer environ 500 commandes d’ici à 2023.

Rappelons qu’en juillet 2022, le groupe a fait l’acquisition du fabricant de moteurs Solution F, situé à Venelles (Bouches-du-Rhône). Ce rapprochement a permis à GCK de diversifier ses activités dans le domaine de l’aéronautique légère.

GCK ambitionne de construire un nouveau site industriel d'ici à la fin de l'année 2022, et vise un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros d’ici à 2023.