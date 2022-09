[Communiqué] Savoie : EasylZinc teste les batteries au zinc à Sainte-Hélène-du-La

Dans ses nouveaux locaux de Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie), EasylZinc ouvre sa première chaîne de production verte de matières actives pour la conception de batteries au zinc. Il s’agit d’une technologie alternative aux batteries au lithium et au plomb.

Plus abondant en Europe et moins nocif pour les utilisateurs, tels sont les avantages de la molécule de zinc. L’innovation contribuera à la lutte contre la pénurie de lithium et des métaux stratégiques servant à fabriquer les batteries actuelles. Pour que les fabricants puissent optimiser la production de batterie au zinc, EasylZinc produira trois composites prêts à l’emploi, la poudre de zinc et les deux électrodes. Elle va développer les composants, de la conception jusqu’à la production industrielle.

D’ici à 2025, la «deeptech» ambitionne d’avoir 20 à 30 personnes dans son équipe et mobilisera son financement européen pour accélérer le développement de cette technologie. EasylZinc procédera à un test de production durant l’année 2023, tandis que la production à l’échelle industrielle est prévue d’ici à 2024.