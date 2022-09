[Communiqué] Savoie : de nouvelles machines dans l’usine Opinel à Chambéry.

Opinel est une entreprise familiale savoyarde située dans la vallée de la Maurienne à Chambéry (Savoie). La société est spécialisée dans la fabrication de couteaux pour différents usages comme le jardinage, la cuisine, le sport… Afin de répondre à une demande croissante, Opinel s’est doté de plusieurs machines servant au meulage et au montage de couteaux.

La fabrique ambitionne, d’ici à la fin d’année 2022, d’atteindre environ 33 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte conquérir des parts de marché en Europe et en Asie. Par ailleurs, elle ambitionne d’ouvrir un autre site de production en Savoie pour accompagner sa croissance. L’entreprise continue de recruter afin de renforcer son équipe pour les opérations de montage et de meulage. Notons que près de 20 000 couteaux par jour sont produits dans la fabrique par les 160 employés.

Une somme d’environ 100 000 euros a été investie dans l’achat des nouvelles machines.