[Communiqué] Savoie : Bonneval Waters, le nouveau partenaire des championnats du monde de ski 2023.

La société Bonneval Waters, implantée à Séez (Savoie), est spécialisée dans le secteur de l’industrie des eaux potables. Elle s’engage davantage envers la région savoyarde en devenant partenaire officiel des Championnats du monde de ski alpin organisés dans les stations de Courchevel et de Méribel en 2023. À l’occasion de cet événement, elle va créer une bouteille d’eau en édition limitée.

Avec cette collaboration, l’entreprise ambitionne de valoriser le département de la Savoie, reconnu comme le territoire du ski. Par ailleurs, Bonneval Waters entend également affirmer sa démarche écoresponsable. Le nouveau produit en édition limitée sera disponible en format 50 centilitres et en format un litre et sera fabriqué à partir de matière rPET 100 % recyclée et recyclable. L’entreprise proposera un conditionnement en carton entièrement recyclable et l’étiquette sera réalisée en matériaux biosourcés avec de l’encre 100 % biodégradable.

Pour sa commercialisation, la bouteille sera disponible dans les points de vente Bonneval de France.