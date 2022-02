[Communiqué] Sarplast : 18 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ou quatre ans

La société Sarplast, établie à Sarreguemines (Moselle), fabrique et commercialise des pièces techniques pour l’industrie automobile. L’entreprise, qui compte 97 salariés, évolue autant sur le marché national qu’international. En ce début d’année, elle annonce de nouveaux projets dans l’optique d’optimiser sa compétitivité et sa capacité de production. Elle prévoit ainsi de renouveler ses machines, notamment le compresseur d’air et le groupe froid. En outre, elle va se doter d’une nouvelle presse d’ici à fin 2022.

La société, présidée par Christian Guidon, a obtenu deux nouveaux contrats pour 2023 avec ses principaux clients, dont un avec Renault et un autre avec Mercedes. Elle a aussi un projet avec AMG Mercedes très prochainement, un travail qui résulte de deux ans de développement. Le fabricant ambitionne d’atteindre les 18 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ou quatre ans.

Sarplast, créée en 2000, bénéficie des certifications ISO 9001 (système de management et qualité), IATF 16949 (démarche qualité dans l’industrie automobile), et dernièrement la certification ISO 14001 (système de management environnemental). Rappelons que l’entreprise répond aux enjeux environnementaux en réutilisant des matières broyées et en recyclant différents matériaux