[Communiqué] Sandillon : le laboratoire Ceralim prévoit de déménager à Saint-Cyr-en-Val

Le laboratoire Ceralim, installé depuis plus de 25 ans à Sandillon, dans le département du Loiret, se développe dans le domaine de la pharmacie et de la biologie. Il propose une prestation d’analyses en microbiologie alimentaire, des eaux, de l’hygiène hospitalière et de la cosmétique. Ce laboratoire biochimique entend poursuivre sa stratégie de développement et acquérir de nouveaux marchés dans l’agroalimentaire et les métiers de bouche. En ce sens, il prévoit de quitter ses locaux de Sandillon, devenus trop étroits, pour s’installer à Saint-Cyr-en-Val, dans le même département.