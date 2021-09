[Communiqué] Sanders mise sur la protéine végétale française

L’entreprise Sanders, filiale du groupe Avril, s’est mobilisée pour trouver des solutions face à la pénurie mondiale de soja non OGM. Les équipes de ce spécialiste de la nutrition animale, implanté à Saint-Gérand (Morbihan), ont trouvé d’autres sources de protéines pouvant remplacer cette matière première : les tourteaux de colza et de tournesol.

En six mois, l’entreprise a ainsi réduit ses consommations de tourteaux de soja non OGM de 26 %. 38 % des 653 045 tonnes de tourteaux de colza et de tournesol utilisées par an sont produits localement. 98 600 tonnes sortent des propres usines de Sanders, tandis que 120 000 tonnes sont triturées par l’entreprise SAIPOL et 32 400 tonnes achetées auprès d’autres opérateurs locaux.

Afin d’augmenter sa capacité de production et renforcer son autonomie, la société s’est lancée dans l’extension de son unité de trituration de graines de soja Sojalim à Vic-en-Bigorre. À partir de mai 2022, la capacité de cette usine passera de 25 000 à 50 000 tonnes. Sanders prévoit également de créer un outil industriel supplémentaire d’ici 2022. Rappelons qu’elle a déjà investi 3,2 M€ sur ses usines de trituration dans les Deux-Sèvres et le Sud-Ouest.