[Communiqué] Salon Solutrans : une vitrine d’exposition pour Continental AG

Le Salon Solutrans s’est déroulé du 16 au 20 novembre dernier à Lyon Eurexpo. La filiale du groupe Continental AG, implantée à Sarreguemines (Moselle) a pris part à l’événement. Cet équipementier automobile allemand a ainsi présenté ses innovations dédiées à la mobilité.

Dans la catégorie des produits permettant une réduction des émissions de CO2, le groupe a dévoilé sa gamme de suspensions allégées pour les véhicules Euro 6 (norme de rejet de pollution) et ses pneumatiques rechapés issus de la gamme ContiLifeCycle. Sur l’aspect sécurité, cette marque, connue pour ses articles de pneumatique, a également exposé les outils ProViu® et RightViu®. Le premier est un dispositif qui permet d’offrir une vision à 360° autour du véhicule. Le second est un système d’assistance au virage qui aide à la détection des piétons ou des cyclistes se trouvant dans l’angle mort.

Par ailleurs, le salon a été une occasion pour Continental AG de mettre en exergue quelques-unes de ses solutions numériques, notamment la plateforme de gestion de flottes TIS-Web®, le nouveau tachygraphe DTCO® 4.0e et l’outil EasyTrack.